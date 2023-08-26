文化部長史哲與立委黃秀芳、謝衣鳯26日到彰化市農業倉庫視察，盼整修能在2025年百年紀念前落成，新舊融合讓倉庫風華再現。（吳建輝攝）

位在彰化扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存太子樓式穀倉，2016年被強拆至僅存1／3，不過修復經費一拖再拖，今年終於獲得文化部核定補助6144萬整修。（吳建輝攝）

史哲還說，彰化市農會倉庫只是其中一案，這次中央一共補助彰化27案。（吳建輝攝）

位在彰化扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存太子樓式穀倉，2016年被強拆至僅存1／3，不過修復經費一拖再拖，今年終於獲文化部核定補助6144萬整修，文化部長史哲與立委黃秀芳、謝衣鳯26日到場視察，盼能在2025年百年紀念前落成，新舊融合讓倉庫風華再現。

1925年啟用的彰化市農業穀倉，占地約267坪，建築上層為半圓弧屋頂、下層造型平頂，四面有拱形迴廊，陪伴彰化走過近百年歷史，不過因年久失修2016年被列危樓，當時農會決議拆除，經過縣府緊急列入縣定古蹟加以搶救保存，不過拆到一半的古蹟建物讓每天上班的農會員工出入時心驚膽戰。

史哲表示，彰化市農會農業倉庫過去幸運被搶救下來，多年來多次申請經費也拖了5、6年，如今終於透過前瞻及歷史與文化資產維護發展計畫第5期經費來進行整修，將以舊棟新生、共存共榮的方式修復，未來完工將展示台灣農業穀倉的歷史、米食文化與常民生活。

史哲還說，彰化市農會倉庫只是其中一案，這次中央一共補助彰化27案，不管是前瞻或平常文化資產維護，中央都不分地域、黨派，希望能夠為了整個歷史記憶來努力，特別是彰化今年立縣300年，應該要更多補助給彰化，也希望未來縣府及立委們可以全力協助，一起把過去的歷史帶向未來。

彰化市農會總幹事白閔傑表示，去年與縣府、文化局、農業部等跨部會召開會議，終於取得共識，包括文資、建照等相關流程獲得跨部會的支持，中央與地方合作，讓彰化市農會倉庫終於有機會華麗轉身，期盼未來能成為彰化觀光新亮點。