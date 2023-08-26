台北市長蔣萬安即將於29日率團出訪上海參與雙城論壇，而今年包含正、副議長在內，台北市議會一共有13名議員隨團出訪。其中國民黨議員張斯綱認為，希望蔣萬安能夠真正落實台北與上海實質交流；議員楊植斗則表示，蔣應會在九二共識的論述下展開交流，增加兩岸的了解互信；民眾黨議員陳宥丞則期許，蔣萬安應該放大格局，替台灣農民爭取權益。

今年雙城論壇，台北市議會一共有3名公費、8名自費隨團議員名額，其中公費者為國民黨議員陳重文、鍾沛君與無黨籍議員陳政忠；自費議員則有國民黨議員張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、郭昭巖、耿葳、楊植斗，和民眾黨議員陳宥丞，民進黨議員們則全數未出席抽籤，也並未隨團出訪。

張斯綱認為，這是蔣萬安上任後首次前往雙城論壇，也是上海方新的領導團隊首次舉辦雙城論壇，因此相當期待雙方能夠擦出什麼樣的火花。不過畢竟是上任後第一次雙城論壇，張斯綱也直言，這時候就去談論關於兩岸等格局較大議題，「我覺得可以講，但其實不宜講得太政治。」

張斯綱期許，希望這次雙城論壇中，雙方相互的參訪與簽署的協議，能夠實質落實交流與合作。「蔣萬安身分滿『特別』的，一定會引起大陸民眾們的興趣。」張斯綱說，希望這次蔣萬安出訪上海，能夠把台北市進步的一面，以及個人形象陽光的這一面展現出來。

楊直斗則認為，民進黨執政後與對岸關係冰凍，台北市作為首善之都，蔣萬安願意帶頭破冰，應給予最大的肯定。楊植斗說，上次馬英九前總統已經示範過九二共識依然可行，此次雙城論壇應該也會在此前提之下展開交流，增加兩岸的了解互信。

楊植斗直言，雙城論壇只有三天，不太可能在短時間內就取得經濟上的成果，此次出行重點還是放在「雙方」、「官方」的正式交流，若陸方給予友善的回饋，相信接下來城市治理的各種合作也會更順利。

陳宥丞則直言，蔣萬安出訪前適逢遭遇中國大陸禁止我國輸入芒果的事件，身為首都市長應將自身格局放大，替台灣農民發聲，「不光是蔣萬安身為首都市長，就連我身為首都議員，都會想在適當場合為農民發聲。」