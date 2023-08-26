原住民族文化發展中心發表今年全新樂舞集，從都市原民角度出發，描述族人離開原鄉心路歷程。（林和生攝）

原住民族文化發展中心發表今年全新樂舞集，描述族人離開原鄉、獨自來到都市生活的心路歷程。（林和生攝）

原住民族文化發展中心發表今年全新樂舞集，描述族人離開原鄉，孤立無援的獨自來到都市生活。（林和生攝）

原住民族文化發展中心發表今年全新樂舞集，劇中描述多數原鄉族人離開部落，選擇到都市生活的心路歷程。（林和生攝）

原住民族文化發展中心今年首度與台南市政府合作，由娜麓灣樂舞劇團與扎哈木樂舞集聯合發表《RAKARAK．漂–泊向南方》，從都市原民角度出發，描述族人離開原鄉心路歷程，26日首演登場，不少人邊看邊流淚，直呼演到心坎裡。

全劇藝術總監懷劭‧法努司說，歌舞劇用大量的音樂、舞蹈裝填劇情，沒有一句對話，透過舞者身體及表情，傳達族人離開原鄉到都市生活的點滴。他有感而發地說，多數都市原住民都跟劇情主角一樣，小時候總想著要去離家很遠的地方，但長大後才發現，其實家就是那個最遠的地方。

劇情進入高潮，隱約聽到背後有人啜泣、哽咽聲音，觀眾坦言，真的演到心坎裡，越看鼻越酸。

原發中心主任曾智勇看完整齣樂舞劇後表示，「Rakarak」阿美族語有漂泊之意，透過不同漂泊到台南的故事，把它詮釋轉化成這次舞台上作品，製作一齣都市部落生活圖像舞碼，期盼透過首演發表，讓世界各地更加認識台灣原住民族文化豐富多樣性。

台南原民會主委白惠蘭也說，這次樂舞劇的演出內容，不是以族群部落祭儀樂舞為主軸，而是從「人」的角度，選在台南市居住生活的都市原住民為主軸發想、製作，表現族人的在地文化及特殊的情感，讓社會大眾認識臺南市原住民族人生活的軌跡以及文化流動的歷程。

立委伍麗華指出，有將近5成原住民族人移居到都會地區，希望未來能順利推動原住民都市條例，讓在都市生活的族人都能安居樂業。

另外，很高興看到許多台南族人鄉親來到園區一同參與首演，也感謝文化園區長年努力保存與推廣原住民族樂舞文化，同時也看到國家級樂舞劇團成立必要性，希望能持續完成相關法制化工作，讓原住民族樂舞之推動更加有力，讓全世界看見臺灣原住民族的珍貴價值。