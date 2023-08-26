台北捷運北投機廠在 8 月 24 日凌晨 3 點時發生列車遭塗鴉事件。（圖／警方提供）

近日台鐵、中捷、高捷都傳出車廂遭塗鴉客噴漆，連北捷也發生！台北捷運北投機廠停放的列車，24日凌晨遭人翻越圍籬闖入，並在3節停放的列車上噴漆塗鴉，寫上「TIMSAH」等不明字義的英文，捷運警察隊調閱監視器追查，已鎖定2名怪客涉嫌，現正擴大偵辦中。

捷運警方表示，2嫌約在24日凌晨2時30分左右，翻過約2公尺高的機廠圍籬，潛入後還等巡邏的保全離開，接著就在3節列車外噴漆，寫下語意不明的英文，約在1小時後再度翻圍籬離去，現已鎖定對象追查中。

台北市捷運警察隊表示，除台北外，台中、高雄也陸續傳出類似案件，現已與相關偵辦單位聯繫，根據犯案模式分析是否是同一組人所為。

警方呼籲，民眾任意侵入並以噴漆等物，破壞捷運列車外觀，已違反刑法 306 條「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」罪責，得處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以罰金。

另根據大眾捷運法第 44 條第 2 項，「非大眾捷運系統之車輛或人員不得進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」，第 50 條第 1 項第 1 款規定，「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，處1萬元以上100萬元以下罰鍰」，民眾塗鴉應在合法處所揮灑創作，切勿因好玩而觸法。