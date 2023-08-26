新北市教育局今（26）日於安溪國中舉行「珍愛生命暨反毒宣導」音樂演講會，以深入的生命教育為目的，將音樂與故事交織展現，由知名玫瑰墓樂團帶領，邀請新北市校長和家長協會等參與，共同關心青少年的生命教育及身心健康、遠離毒品議題。

音樂活動主講人為台南市立醫院急診部主任蘇世揚，他以醫者的心情和使命，將患者、家屬、癌友以及病童的真實故事融入音樂中，透過音樂會和演講的方式，撫慰每一顆不安的心靈。

教育局表示，「玫瑰墓樂團」以獨特的音樂風格和生命故事聞名，樂團成員通過音樂將各種生命經歷轉化為動人的旋律。樂團用生命寫歌、用音樂說故事，觸動人心，將正向的能量傳遞給更多人，在學校、團體及宗教組織中演出多場，帶來了前所未有的感動和影響。

教育局表示，安溪國中是生命教育中心學校，正念教育是學校最有特色的生命教育活動之一。生命教育的落實能讓學生在「愛」的氛圍下「健康」成長，深化生命能讓孩子帶著溫度廣結善緣與人互動，讓自己更具「競爭力」。

教育局指出，本場演出曲目《哭泣的史瑞克》，靈感發想自1位癌末患者最後的心願，想陪著小學六年級的女兒看完最後一部電影《史瑞克3》。《RUN！》一位脊椎開過3次刀的老伯伯，他是個跑者、患者、更是一個「生命鬥士」，所有曲目都是蘇醫師將音樂與眾多生命故事的結合與感觸，值得品味。

全國校長協會理事長張信務表示，由醫生親自用音樂展現親身經歷救治的生命故事，將會是啟發大家感動生命的另一種思維。而新北市中小學家長協會董耀琮理事長則表示，透過音樂的力量，唱出生命的故事，令人更加感動，進而更珍惜生命。

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