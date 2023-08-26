長榮航空與合作長達4年的日本職棒(NPB)橫濱DeNA海灣之星隊，本周在橫濱球場首度共同舉辦「長榮航空之夜」，活動前便吸引各界目光，主視覺以波音787-10夢幻客機昂翔天際為意象，背景天空由長榮綠和DeNA藍混色設計的極光，象徵長榮航空與橫濱DeNA海灣之星球隊的緊密合作。對戰廣島東洋鯉魚隊也特別舉行開球儀式，邀請長榮航空總經理孫嘉明擔任開球嘉賓，同時舉辦「全壘打抽機票」活動，更提供MVP選手長榮航空波音787-10飛機模型及日本出發全球不限航點商務艙來回機票，鼓勵球隊在比賽中取得勝利。

長榮航空對體育的支持遍佈全球，除了贊助日本橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，同時也贊助美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使隊、舊金山奧克蘭運動家隊，以及休士頓德州人美式足球隊；在歐洲贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部，期許透過長榮航空遍布全球的飛航網路，讓各地球迷皆可為運動賽事喝采。