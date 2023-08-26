竹山消防分隊利用搭設雙節梯幫受困沙洲的兩釣客跨越湍急溪流。（南投縣消防局提供）

竹山清水溪畔兩釣客遭急流困在沙洲，竹山消防分隊獲報前往救援。（南投縣消防局提供）

南投縣消防局昨晚接獲報案，指竹山鎮清水溪下高速公路陸橋沙洲有釣客受困，消防隊員到場發現，2釣客受困沙洲，因水勢湍急不敢過溪，消防隊員急忙搭設雙節梯為橋，並綁上安全繩索，成功讓兩釣客拉著繩索跨越洪流安全上岸。

南投縣政府消防局第3大隊竹山分隊指出，他們是在昨（25日）晚19時許接獲報案，指稱位於竹山清水溪高速公路橋下有釣客受困橋墩，立即出動人車並攜帶水上救生裝備前往搶救。

竹山分隊救援人員抵達現場，發現有2名釣客受困在清水溪的沙洲，因溪水突然暴漲導致水勢湍急，兩人不敢貿然過溪而求救，經評估現場水勢及與岸邊距離後，認為當時溪水仍然相當湍急，決定利用雙節梯搭橋，輔以繩索作為安全防護，並在下游處設置攔截點，經加派名間與集集分隊前往協助救援，終於齊力成功協助兩釣客脫困，順利完成救援任務。

竹山分隊提醒民眾，前往沙洲、河川等地，就算當下氣候良好，也應注意山區氣候狀況，避免山上暴雨導致下游溪水暴漲卻毫無知覺，導致受困沙洲。