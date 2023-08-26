國民黨總統參選人侯友宜2次參訪雲林縣，張榮味均「剛好」外出未見面，引發外界諸多聯想，侯本月27日將在雲林造勢，雲林縣長張麗善證實侯造勢前將禮貌性拜訪張榮味，侯3顧張，各界解讀是為凝聚藍營向心力，同時尋求突破點，以化解地方政壇人士退出國民黨的困境，但見面或見心？有賴侯提出具體「誠意」。

張榮味曾擔任雲林縣長、台灣省商會理事長，其胞妹張麗善為現任雲林縣長，以他為首的雲林張派地方政治實力雄厚，成為明年總統大選各參選人極力爭取對象，但張榮味明確表態支持郭，對侯而言，不僅少了地方勢力的支持，未獲曾是國民黨員張榮味的支持，也顯示侯無法有效喚起黨內的凝聚力。

雲林政壇人士指出，侯參選後，面臨南投縣議會議長何勝豐、彰化縣議長謝典林、苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨，與張見面，是好的開始，至少可穩定黨內人心，若能再爭取張答應助選，則可一定程度凝聚黨內向心力，逐漸拉抬目前選情。

政壇人士表示，張榮味此次積極關注明年總統大選，除表明「下架民進黨」政治立場，也希望延續張派的影響力，明年立委選舉將是重點之一，張麗善2任縣長2026年屆滿前，張派政壇戰場會先以立委選舉為主軸，再逐步布局縣長選舉，因此張派人馬須全力爭取明年立委出線機會，才能有後續的發展。

政壇人士說，侯2度欲與張見無法如願，極可能是侯未能提供張派足夠的立委選舉資源，這個癥結若無法解決，即使2人見面，其實並沒有太大的具體意義，只能是一種禮貌性、表面性的互動，唯有拿出「誠意」、「見面也見心」，才能改變張的立場。

政壇人士認為，侯、張2人見面，若處理不當，甚至可能還會出現負面影響，而非「破冰之旅」，見面時張有無出來相迎？離去時有無相送？任何細節都會被外界放大解讀，這已是面子加上裡子的問題，侯須設法透過黨資源的挹注，想辦法打動張，唯有付諸實際，才能避免見面空轉。