民眾黨總統參選人柯文哲今天下午到台中參加選哲之友會成立大會。（張亦惠攝）

民眾黨總統參選人柯文哲今天下午到台中參加選哲之友會成立大會，柯文哲強調，台灣未來要有新政治，還是要在藍綠泥淖中繼續打轉，2024就是關鍵。

柯文哲說，要讓2024成為翻轉台灣的轉變，台灣未來要有新政治還是要在藍綠泥淖中繼續打轉，2024就是關鍵，今年5月20日他在淡水發表參選中華民國總統的宣言，講到希望台灣是美麗之島福爾摩沙，而非像外媒所說的充滿戰爭風險的地方；希望台灣是中美溝通的橋梁，而不是中美對抗的旗子；希望台灣團結和諧而不是分裂仇恨的國家；希望台灣由一個清廉勤政、愛民愛鄉土的政黨來領導，而不是每天製造分裂仇恨，除了大撒幣之外不做正經事的政黨領導。

柯文哲表示，他非常清楚台灣人不怕辛苦，只怕未來沒有希望，台灣需要誠實面對、不要太重的意識形態、認真工作，最重要的是不要貪汙，最近綠電爭執，台電在過去2年已經虧了4000億，有什麼理由台電要3塊多賣電，4塊多跟光電公司買電，「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做」，所以最近台電要增資，否則要破產了。

柯文哲強調，中台灣就是台灣的搖擺州，贏得台中就大概確定會贏得最後的大選，所以要拜託大家，民眾黨沒辦法派出很多人參選立委，在中一選區派出蔡壁如挑戰新潮流的大咖，這跟一日雙塔一樣，一開始大家也覺得很困難，但有決心、理想、毅力都可以完成，從蔡壁如挑戰中一選區開始，讓台中成為翻轉台灣命運的轉捩點。