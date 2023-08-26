桃園市觀音桃園科技工業園區將迎來3間固體再生燃料（SRF）發電廠進駐，3間廠商陸續辦理說明會，26日為台灣立方能源公司說明設廠狀況。（蔡明亘攝）

桃園市觀音桃園科技工業園區將迎來3間固體再生燃料（SRF）發電廠進駐，觀音、新屋居民26日齊聚社場說明會抗議，堅決反對設廠。（蔡明亘攝）

3間固體再生燃料（SRF）發電廠即將進駐桃園市觀音桃園科技工業園區，3間廠商陸續辦理設廠說明會，今為台灣立方能源公司辦第2場，參與民眾較可寧衛公司的第一場多，民眾拉起布條要前朝「鄭市長」出面說明核准入園理由，多位民代也和地方站在一起，齊聲堅決反對SRF廠進駐桃科。

今日說明會在大潭市民活動中心舉行，地方在會前就發起「觀音人要命不要錢、挺起腰桿站出來、不愛觀音的不要來」，號召民眾參與，包括大潭、保生、三和、上大、富源及觀音里，連鄰近觀音的新屋永興里都湧入不少民眾到場，民眾認為大潭已有台電發電機組、桃園生質能中心等，不該再有電廠進駐。

民眾在說明會現場拉起布條寫道「經濟部、鄭市長核准，踹共」、「拒絕用肺發電」、「我們要生存」等語，強烈反彈SRF廠進駐桃科。由台灣立方公司代表說明建設狀況，並表示會以真誠角度聽取地方意見。大潭里長彭明聰站上會議桌高聲喊說，完全不必談回饋，就是希望施工中的電廠停工並退出觀音。

市議員許更生指出，觀音空氣品質已經超標，難想像未來啟用3間SRF廠後會變怎樣，強調觀音人不要回饋金，要健康的身體，堅決反對進駐桃科；市議員吳進昌則是以預錄影片說明，前朝市府不顧地方反對，只配合中央以專案方式核准入園，反對中央假推動能源轉型之名，硬塞未經環評及受地方認同的任何有空汙疑慮的產業進駐桃科，若真進駐，將更難擺脫空汙惡夢。

立委黃世杰也說，不必再詢問民眾支持或反對，大家立場一致，廠商也不用再開說明會，應請政府主辦，說明當初核准入園的理由和相關保障機制，此時，現場不少民眾嗆說「鄭文燦出來說明！」另外立委參選人、市議員涂權吉說，將請市府把關，檢討過去進駐核准的審查是否有疏失，別再蓋發電廠在大潭。

據了解，經濟部與環保署2020年在「研商桃園科技工業園區再生能源產業申請入園案」會議時決議，請桃園市政府同意再生能源廠商於符合入園條件下進駐桃科園區。經發局表示，SRF廠與傳統焚化爐不同，經濟部和業者數據資料顯示這類發電可達環保標準，會將今日民眾意見帶回市府，並嚴加控管廠商相關環保要求。