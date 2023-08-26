台灣在2020、2021年發生嬰幼兒米餅重金屬超標事件，近期又有業者反應，合格原料米難以取得，令米餅的食安問題再度引起討論。食藥署今公布最新稽查專案結果，共稽查22家業者，其中1家未完成衛生管理人員核備，其餘的查核及檢驗結果都符合規定。

食藥署副署長林金富指出，嬰幼兒是特別需要被保護的敏感族群，無論是國際或台灣，都有比較嚴格的標準。因米果製造過程會濃縮，導致含水量下降，原料米要用更嚴格的標準來審核。有鑑於此，政府提醒業者，買原料米需注意2件事，第1最好是購買農委會輔導過的業者，這些業者的重金屬濃度特別低。另食藥署也提醒工廠需進行抽驗、品管，避免原料品質不一。

林金富表示，2021年，食藥署媒合農糧署，提供符合嬰幼兒米限量標準公糧產區資訊15家。農糧署後續提供產銷履歷農產品資訊網、臺灣有機農業資訊網，供業者自行查詢篩選符合需求的名單，讓業者加強產品原料的自主管理。倘有抽驗不合格結果，亦轉請農糧署嚴處。

為強化國產嬰幼兒穀物類輔助食品管理，林金富表示，食藥署聯合地方政府衛生局執行「112年度國產嬰幼兒穀物類輔助食品製造業稽查專案」，共查核22家製造業者、抽查61件產品標示，並抽驗37件產品及其穀類原料。其中1家業者未完成衛生管理人員核備，轄管衛生局已依法裁處，其餘查核及檢驗結果皆符合規定。

今年食藥署辦理「提升嬰幼兒食品製造業者自主管理職能輔導計畫」，提升業者自主管理能力。另食藥署也設置了嬰幼兒食品專區，提供法規、衛生標準、標示、廣告、衛教等資訊，業者可於食藥署網站（http://www.fda.gov.tw）首頁 ＞ 業務專區 ＞ 食品 ＞ 嬰幼兒食品專區項下查詢。食藥署持續與農政單位攜手把關，分別就源頭、製程、後市場監控管理，保障嬰幼兒食品衛生安全。