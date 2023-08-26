另在使用月票搭乘公共運輸部分，8月份自8月1日累計至8月24日為止，約有3185.8萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵228.7萬人次(基北北桃生活圈160.6萬人次、中彰投苗生活圈25.6萬人次、南高屏生活圈42.5萬人次)、捷運(含輕軌)1576.7萬人次(基北北桃生活圈1441.9萬人次、中彰投苗生活圈20.9萬人次、南高屏生活圈113.9萬人次)、公車(含市區公車及公路客運)1234.2萬人次(基北北桃生活圈1174.9萬人次、中彰投苗生活圈28.1萬人次、南高屏生活圈31.1萬人次)，以及其他運具(含公共自行車及渡輪)146.2萬人次(基北北桃生活圈114.5萬人次、中彰投苗生活圈6萬人次、南高屏生活圈25.7萬人次)。

據公路總局統計，8月截至目前為止(8月1日-8月24日)日均使用約132.7萬人次，相較7月份同期日均使用人次約103.5萬，成長約28%，顯示民眾使用月票效果仍持續增加中，另下周即將開學，預期將有另一波購買人潮及使用高峰，該局將再觀察及分析後續使用情形及變化，以持續提升月票政策實施成效。