大陸央視新聞26日，陝西西安未央警方通報，生鮮店鋪老闆劉某為提高銷售額，利用日本核汙染水排海事件，在多個社交群內發布「鹽將漲價」的不實資訊，誘導上百人接龍購鹽，嚴重擾亂市民正常生活秩序。目前，警方已依法對劉某予以行政處罰。

陝視新聞報導，當前，受到日本排放核汙水事件影響，大陸國內多地掀起囤鹽潮，部分商家利用市民的從眾心理，推波助瀾，發布虛假資訊擴大社會恐慌情緒，以達到其個人目的。

2023年8月25日，西安未央警方接到群眾舉報，稱有人通過社交群發布「為啥都來搶鹽，今天日本正式排放核汙水汙染整個海洋，大海被汙染海鹽就不能吃，囤鹽啦，肯定要漲價啦」等資訊，引發群眾爭先購鹽。

目前，關於食鹽搶購現象，多方發聲，呼籲「不必搶鹽屯鹽」。中鹽集團發布聲明稱食鹽儲備供應充足，請社會各界理性消費，不要盲目搶購。

此外，陝西、西安等多地也通過官方發聲，呼籲市民「不必搶鹽」。

接舉報後，未央警方迅速將涉嫌散布謠言資訊的劉某抓獲歸案。

經查，劉某為西安市某生鮮店鋪老闆，為提高店鋪銷售額，其利用日本向大海排放核汙水事件熱點，在多個社交群內發布不實資訊誘導不明真相群眾接龍購鹽，短短數個小時，就有上百名群成員接龍排隊購鹽，嚴重擾亂市民正常生活秩序。

根據大陸《治安管理處罰法》相關規定，西安未央警方依法對劉某予以行政處罰。

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