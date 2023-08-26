基隆市公車處一名陳姓司機於8月上旬卡努颱風來襲時，被爆出涉嫌偷其他輛公車的油，警方當時依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。沒想到公車處又查出，該司機竟是酒駕累犯，去年曾酒後騎車，酒測值每公升0.8毫克，被判3月徒刑卻未回報；2020年時更曾涉侵占乘客悠遊卡。最終公車處認定陳男違反勞動契約及工作守則情節重大，決議解雇。

據基隆市公車處營運室調查，基市府於8月因應卡努颱風來襲，宣布3日停班停課。但有駕駛員4日一早發車前，發現油箱蓋留有油漬手印，發動車輛後，發覺公車明明已加滿油，油表卻顯示少了2格油量，於是向上級通報。而公車處調監視器後，便向警方報案指油料遭竊。

警方依監視器查出「偷油」的嫌犯是某分站的陳姓駕駛員，涉嫌分4次抽取別輛公車油箱內柴油，約抽取14公升，價值約近400元，並通知其到案。陳男坦承犯案，但辯稱是因颱風天便宜行事，只用於自己開的公車，後警方函送基隆地檢署偵辦。

據了解，公車處已在8月23日決議解雇該司機，將發解雇通知書給他。理由是陳男涉嫌偷油，還是酒駕累犯被逮卻沒報告單位等，嚴重違反勞動契約及工作守則情節重大，因此做出解雇處分。

檢方說明，陳男先前就曾酒駕涉公共危險案件，經基隆地檢署緩起訴處分確定，卻又在去年8月22日晚上7時30分許，在天顯宮飲用啤酒2罐後，晚間9時騎車回家，遭警攔檢，酒測值達每公升0.8毫克，基隆地院於去年12月判處有期徒刑3月，可易科罰金。檢方當時偵結起訴時指出，陳男職業是公車司機，再度飲酒後駕駛動力交通工具，顯見其悔意不深、惡性非輕。

此外，陳男更曾在2020年時，在其駕駛公車拾獲一張悠遊卡，涉嫌持卡消費遭警方查獲，被控侵占罪，但因他與被害人達成和解並賠償6千元，被害人之後撤告不願再追究，故檢方當時依職權不起訴陳男。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！