「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」今（26）日在高雄大遠百廣場登場。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今還化身型男主廚與H2O水京棧國際酒店主廚周黃建文，學習製作台式「塔香蒜味香酥雞」與墨西哥風味「南方炸雞香辣醬料」。（柯宗緯攝）

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」今（26）日在高雄大遠百廣場登場，人潮滿滿。（柯宗緯攝）

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」今（26）日在高雄大遠百廣場登場，人潮滿滿。（柯宗緯攝）

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」今（26）日在高雄大遠百廣場登場，30家台式鹹酥雞力拚11家異國炸物，就連米其林必比登名店「橋邊鵝肉」也來了，霸氣用鵝油炸出法式炸物。高雄市長陳其邁笑稱，這是高市府舉辦最邪惡的活動，要大家別想太多，來這裡朝聖，大啖國民美食就對了。

陳其邁表示，「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」每年人數、廠商愈來愈多，今年每個攤位幾乎是人山人海，幾乎是暴動。這次有41家廠商及有7家飲料店，其中還有1家是必比登名店，代表說鹹酥雞是跨國且受到很多人喜愛，尤其是台式鹹酥雞。

陳其邁表示，鹹酥雞有各式各樣創意融合在裡面，變成台灣飲食文化裡面的國民美食，市府也會把交通疏散好，派警察維持秩序，希望大家能遵守參與活動規則，「有一些可能要排隊久一點的話，真的就抱歉，要的話就要提早來」。

陳其邁今還化身型男主廚與H2O水京棧國際酒店主廚周黃建文，學習製作台式「塔香蒜味香酥雞」與墨西哥風味「南方炸雞香辣醬料」。另擁有31萬粉絲的馬來西亞網紅「飛常好玩」，應觀光局長高閔琳在馬來西亞吉隆坡觀光推介會的邀請，專程飛來高雄參加炸物盛典。

今年參與店家包括高雄宏裕行和迷路炸物、嘉義統香鹹酥雞、台中洪家回春堂和台北五星級鹹酥雞、甫連莊米其林必比登的橋邊鵝肉樂朋鵝油法式炸物、福容飯店英式口味松露炸物、德藝小築德國媽媽炸盤、承億酒店Bar Kao餐酒館義式鄉村駱奶炸雞、H2O水京棧Pool Bar的墨西哥塔香蒜味香酥雞、義郎壽司旗下全新蔬食品牌植燃和食的菇菇雞、韓國第一連鎖品牌Nenechicken韓式炸雞、原住民風味馬告鹹酥雞等特色店家，再搭配台灣啤酒、德式生啤、可口可樂、奶茶、連鎖茶飲等各式飲料。

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」在26及27日下午3時到晚上9時，另也邀請4位大廚及知名美食Youtuber克里斯丁、資深美食作家顏怡今、大遠百店長黃友誠擔任專業評審，將於27日公布8家「評審團大獎」，及和15名來自不同國家的校園國際大使，選出15家「雞不可失獎」。

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