聖瑪莉丹麥麵包莊園榮獲「2023優良觀光工廠」，全館以北歐風格為主題，打造全台唯一丹麥麵包觀光工廠。（新北市經發局提供）

聖瑪莉丹麥麵包莊園從全台165家的觀光工廠脫穎而出，榮獲「2023優良觀光工廠」，聖瑪莉全館以北歐風格為主題，打造全台唯一丹麥麵包觀光工廠，更於廠區內擴增「聖瑪莉親子樂園」，已於8月正式開幕，多元豐富的遊樂設施，深受大小朋友的喜愛。

經發局表示，新北市政府協助傳統工廠升級轉型，創造產業觀光商機，透過旅遊（Travel）、創新（Innovation）、轉型（Modification）、教育（Educational）T.I.M.E.四大方向，整合資源聯合行銷，協助觀光工廠提升產業價值。

經發局說明，位於土城區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」，經由新北市產業觀光輔導轉型計畫，由專業經營輔導團隊提供主題企畫、場域動線、空間展示、經營策略及行銷推廣等軟、硬體轉型規畫，定期提供專業顧問諮詢，協助業者順利於2019年通過觀光工廠評鑑，是全台唯一丹麥麵包觀光工廠。

經發局補充，「聖瑪莉丹麥麵包莊園」投入逾5億元資金，打造2千多坪的企業總部及觀光工廠，首創引進360度頭戴VR設置，讓遊客彷彿置身產線中。

聖瑪莉丹麥麵包莊園具有5大特色，親子烘焙教室提供小朋友穿上專屬的小小烘焙師服裝，烘焙老師帶著小朋友製作烘焙點心；全館以北歐風格為主題，設有麵包造景牆，互動擀麵棍拍照區，供遊客打卡拍照；VR製程區提供360度實景影片，頭戴式裝置讓遊客身歷其境，近距離接觸產線上的蛋糕與麵包，已於今年8月份正式開幕。