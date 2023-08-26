根據印度鐵路官員表示，當地時間清晨時間發生一起火車車廂爆炸起火事件，釀9死20傷。這一輛16730次列車（Punalur-Madurai Exp）從北方邦勒克瑙（Lucknow）出發，抵達馬杜賴（Madurai）火車站，隨後「派對列車廂」與列車分離，停靠在馬杜賴火車站。事故現場散落的物品包括一個瓦斯桶和一袋馬鈴薯，種種跡象顯示有人試圖烹煮食物，後續媒體報導指出有車上有人要煮咖啡，釀成大禍。
據《印度時報》（Times of India）26日報導，消防人員隨後在上午7點左右撲滅了火勢。事故現場散落的物品包括一個瓦斯桶和一袋馬鈴薯，種種跡象有人試圖烹煮食物。
這節派對車廂屬於印度鐵路餐飲旅遊有限公司（IRCTC）本次行程這節車廂連掛在16730次列車上，「今天早上約5時30分，在馬杜賴火車站停靠並與列車分離後，這節車廂發生火災。車上有來自北方邦的朝聖者。當他們點燃瓦斯爐準備沖咖啡時，瓦斯桶爆炸了。」
馬杜賴區警消表示，截至目前為止，已經找到了9具遺體，許多乘客在起火後逃出了車廂，至少有20人因燒燙傷送往馬杜賴拉賈吉醫院。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。