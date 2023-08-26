#TrainAccident | Nine passengers from Lucknow killed as fire guts private party coach at #Madurai railway yard https://t.co/Bv1TXp6npm pic.twitter.com/TsTH164qkU — The Times Of India (@timesofindia) August 26, 2023

根據印度鐵路官員表示，當地時間清晨時間發生一起火車車廂爆炸起火事件，釀9死20傷。這一輛16730次列車（Punalur-Madurai Exp）從北方邦勒克瑙（Lucknow）出發，抵達馬杜賴（Madurai）火車站，隨後「派對列車廂」與列車分離，停靠在馬杜賴火車站。事故現場散落的物品包括一個瓦斯桶和一袋馬鈴薯，種種跡象顯示有人試圖烹煮食物，後續媒體報導指出有車上有人要煮咖啡，釀成大禍。

A coach of still train caught fire at 5:30am near #Madurai, after some passengers who brought a gas cylinder with them, tried making tea!



It was a Lucknow-Rameshwaram Bharat Gaurav train. 9 passengers from UP charred to death so far, while several others injured!#TrainAccident pic.twitter.com/nWr12H6WPN — NK 🇮🇳 (@nirmal_indian) August 26, 2023

據《印度時報》（Times of India）26日報導，消防人員隨後在上午7點左右撲滅了火勢。事故現場散落的物品包括一個瓦斯桶和一袋馬鈴薯，種種跡象有人試圖烹煮食物。

VIDEO | Several killed after a fire broke out in a tourist train parked on Bodi Lane near Madurai railway station in the wee hours of Saturday. pic.twitter.com/z6EMz4xsXn — Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2023

這節派對車廂屬於印度鐵路餐飲旅遊有限公司（IRCTC）本次行程這節車廂連掛在16730次列車上，「今天早上約5時30分，在馬杜賴火車站停靠並與列車分離後，這節車廂發生火災。車上有來自北方邦的朝聖者。當他們點燃瓦斯爐準備沖咖啡時，瓦斯桶爆炸了。」

馬杜賴區警消表示，截至目前為止，已經找到了9具遺體，許多乘客在起火後逃出了車廂，至少有20人因燒燙傷送往馬杜賴拉賈吉醫院。