大陸新一代人造太陽，突破多項關鍵技術難題。（中核集團微信公眾號）

據中核集團微信公眾號26日消息，新一代人造太陽「中國環流三號」25日下午取得重大科研進展，首次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行，再次刷新中國大陸磁約束聚變裝置運行紀錄，突破了等離子體大電流高約束模式運行控制、高功率加熱系統注入耦合、先進偏濾器位形控制等關鍵技術難題，是大陸核聚變能開發進程中的重要里程碑，標誌著中國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運行邁出重要一步。

為實現聚變能源，需要提升等離子體綜合參數至聚變點火條件。磁約束核聚變中的高約束模式（H模）是一種典型的先進運行模式，被選為正在建造的國際熱核聚變試驗堆（ITER）的標準運行模式，能夠有效提升等離子體整體約束性能，提升未來聚變堆的經濟性，相較於普通的運行模式，其等離子體綜合參數可提升數倍。

可控核聚變作為面向國家重大需求的前沿顛覆性技術，具有資源豐富、環境友好、固有安全等突出優勢，是目前認識到的能夠最終解決人類能源問題的重要途徑之一，對大陸經濟社會發展、國防工業建設具有重要戰略意義。可控核聚變是中國大陸核能發展「 熱中子爐—快中子爐—核聚變爐」三步走戰略體系的重要組成部分，是解決大陸國家能源需求、助推「雙碳」目標實現、促進能源新體系構建和保障國家能源安全的關鍵科技變數。

在實現百萬安培等離子體電流高約束模式運行的基礎上，新一代人造太陽「中國環流三號」團隊，將進一步發展高功率加熱和電流驅動、等離子體先進運行控制等核心技術，實現爐心級等離子體運行，研究前沿聚變物理，為中國大陸開展聚變燃燒實驗、自主建造聚變爐奠定堅實基礎。