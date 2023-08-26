民進黨26日下午在台中成立「全國農業產銷團體賴清德後援會」來自全國業產銷團體超過1600人熱情力挺，副總統賴清德致詞時細數台灣農產品外銷成果。（馮惠宜攝）

民進黨26日下午在台中成立「全國農業產銷團體賴清德後援會」，出席農民代表熱情送上各種象徵吉祥的農產品。（馮惠宜攝）

民進黨（26日）下午在台中成立「全國農業產銷團體賴清德後援會」來自全國業產銷團體超過1600人熱情力挺，民進黨總統參選人、副總統賴清德致詞時細數台灣農產品外銷成果，2021到2022年台灣對外農產貿易額已經達50億元，不但點名感謝農業部長陳吉仲，還要所有出席的農業產銷團體給陳吉仲鼓勵。

「全國農業產銷團體賴清德後援會」26日在台中好運來宴展中心成立，立法院副院長蔡其昌率先上台宣講，重提要將老農年金從6000元提升到8000元，而農業部長陳吉仲隨後上台強調政府投入40億元加強冷鏈技術與設備，不但有利農產品外銷，更可在農產品盛產時進行調節。

賴清德致詞時，先表示，自己母親出身農家，能獲得農民的支持意義重大，他相信這股力量是未來在總統大選一定能代表關鍵的角色，隨後即細數蔡英文總統上任後總體經濟進步、農業產值也一直進步，從2012年新台幣5632億元到2021年10年間已長成到6872億元已增加600億，不但經濟進步，農民生產所得也在增加。

隨後他也要大家給陳吉仲鼓勵，因為台灣農產品外銷金額也在增加，2021到2022年台灣對外農產貿易額已經達50億元，台灣的農產品已經銷往很多國家，除了大陸之外，也銷到美國、加拿大、澳洲、日、韓、新加坡、印尼、泰國。

此外，在漁產方面，日本知名的壽司連鎖店藏壽司也用台灣的石斑做生魚片，台灣的生魚片更出口到美國去，現在連豬肉都開始外銷，口蹄疫成功拔針，外銷額達達8400萬。

賴清德也承諾他未來如果當選，將推出「幸福農業、快樂農民」政策， 包括加強產銷履歷、引入科技農業、建立農業生態鏈以及加強外銷等政策。