國民黨總統參選人侯友宜26日回到本命區、老家嘉義縣拜票，下午到新港奉天宮參拜，在抵達奉天宮竟然「發爐」了，支持者大為振奮。侯友宜致詞時也霸氣放話，嗆民進黨說要在嘉義贏10萬票，少吹牛，「我們要贏到讓他面子全掃落地！」

侯友宜今在奉天宮致詞時先提到，他是土生土長的嘉義人，「嘉義人，家己人」，嘉義人人親土親做事都正派、腳踏實地。侯友宜也說小時候母親拜媽祖都說「希望孩子能平安」，他長大之後也都跟媽祖說「希望大家都能平安過日子」，不求賺大錢、做大官，只要這片土地能平安，他今天也一樣對媽祖祈求，「保庇全台灣平安，全台灣都能過上好日子，照顧這片土地」。

侯友宜說，他40幾年始終如一沒有改變過，從以前做警察、副市長、新北市長從沒改變過，唯一目標就是要讓台灣平安、人民經濟過好生活，若當選總統他要做到3件事，第一讓兩岸和平、大家過好日子，第二拚經濟，用開放態度引外資到台灣投資，第三政府要清廉不能貪污，他上任後一定會把官商勾結挖清楚，還給台灣一個清廉的政府。

侯友宜說，他從基層出來做公務人員，一拼就拼了43年，這次有機會為台灣盡最後一口氣，給台灣的小孩以及嘉義人拼一個面子，讓嘉義人為國家做更多事情。

對於民進黨曾喊說要在嘉義「贏10萬票」，侯友宜問台下「有人說要贏10萬票，這有可能嗎？」支持者高呼「不可能！」侯友宜嗆民進黨不要在那邊吹牛，「我們給他拚下去好不好！人家說要給我們贏越多，我們就給他拚贏多少，我們要贏到給他面子全掃落地！」