受全台「司機荒」影響，新竹市高中校車一度無法順利招標，3所市立高中的交通車勞務採購案順利標出，但有家長上網反映，校車費用從上學期的9792元，這學期漲到20500元，抱怨大眾運輸又不發達，市府卻完全沒有任何補助。對此，市府表示會積極向中央反映並爭取。

新竹市3所市立高中校車112學年度受同樣大環境不佳影響，一時無法順利招標，但隨著開學時間逼近，經過市府積極邀標和協商，3校校車皆順利招標，但決標金額都比去年高出許多。

有成德高中家長上網發文，指孩子搭乘新豐縣，從竹北中華路三民路口上車，之前一學期費用是9792元，以1學期100天計算，每天98元，這學期則是每天205元，換算成1學期是20500元，他也抱怨新竹大眾運輸不便，火車站到學校公車班次少，最後只好無奈選擇由家長專車接送。

市府教育處說明，學校不會故意拉高價格，主要礙於大環境，也希望能辦成校車，才會提高票價，以成德高中來說，改為依站點里程計價，路線票價有漲也有降，新豐線因為行駛路線較遠，票價翻倍，該校目前預計266人搭乘校車，若搭乘學生變多會調降。

至於是否有可能補助？教育處則表示，高中並非義務教育階段，日前推出的關埔地區國中通學專車也是因應當地因學校容納量不足衍生的轉分發配套，且新竹市沒有任何1所列為偏遠地區或非山非市的學校，難以依據教育部相關要點申請補助，但新竹地區高中職會有跨縣市交通需求，市府會積極向中央反映並爭取。