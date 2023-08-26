「好膽你就來 歌唱選拔爭鋒賽」新竹場，旺旺中時演唱會製作人梁俊華（右至左）頒獎杯和獎金給第一名黃健榮、第二名徐非庸及第三名蕭定閎。（羅浚濱攝）

「好膽你就來 歌唱選拔爭鋒賽」新竹場，31歲黃健榮複賽唱「拿得起放得下」，情感豐沛拿到第一名。（羅浚濱攝）

中國時報為倡導多元文化，拉進族群間的距離，舉辦「好膽你就來 歌唱選拔爭鋒賽」，藉歌唱選拔活動建立音樂交流平台，讓新住民、原住民及熱愛音樂的志工朋友齊聚一堂，用歌藝會友，26日在竹北市竹北里集會所進行新竹場賽事，有80位參賽者一展歌喉，31歲黃健榮脫穎而出，奪得第一名。

旺旺中時演唱會製作人梁俊華、知名詞曲創作人吳鴻池及台語歌手高佳群擔任評審，依參賽者的服裝造型、歌唱技巧等做客觀嚴謹的評分，80位參賽者先進行初賽，年齡最長63歲，最年輕18歲，會場熱鬧滾滾。

80位選手輪番登台一展歌喉後，評審選出11位優秀選手在下午進行複賽，11人也拿出壓箱寶爭取最佳名次，評分結果，第一名黃健榮，第二名徐非庸，第三名蕭定閎，分獲獎金1萬元、5千元及3千元。

「高手都在新竹縣！」梁俊華在講評時說，11名複賽選手個個實力不弱，他是在找歌手，比較重視外型，因服裝造型初賽已評過，複賽單就選手的技巧和音色做評分，真的很難評，他和另2位評審也有過爭執。 「複賽選歌非常重要！」梁俊華說，，第1名和第2名之差1分，選手能不能駕馭所唱的歌，尤其是如何唱出情感，把1首歌發揮的淋漓盡致，是能否勝出的關鍵！ 縣府社會處行政科長邱如妍感謝旺旺中時集團舉辦公益演唱會，在新竹縣已超過10年，這場歌唱比賽的優勝者除了獎金、獎杯外，並有機會被評選為【旺旺中時公益演唱會】活動的公益之星，代表新竹縣參加全台巡迴演唱會的演唱嘉賓，為新竹縣爭光。 「我是第一次參加外場的比賽！」31歲的黃健榮說，他街頭藝人也是直播主，從事音樂創作5年，發表過自己的作品，初賽唱「別想他」，複賽唱「拿得起放得下」，沒想到能拿到第一名的成績，會繼續努力。