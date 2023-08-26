新北市五股區凌雲路三段一處工廠，昨（25）日晚間22時許發生糾紛，警方獲報立即派遣線上警網到場處置，到場時僅見被害人43歲杜姓男子坐於路旁，經詢稱稍早於工廠前遭3至4名外籍移工毆打等情，有輕微擦挫傷，經送淡水馬偕醫院治療無大礙無生命危險。

據了解，杜男與犯嫌等人為同事，因下班後於工廠內小酌，因杜男酒後動作過大，又語言不通，犯嫌30歲黎姓男失聯移工、31歲潘姓男失聯移工、27歲范姓男子及30歲楊姓男子等4名越南籍移工覺遭冒犯，即上前毆打，43歲施姓負責人發現後立即上前勸架，並為避免衝突持續，即將4人趕上車載往他處安撫後，再載到派出所投案。

警方調閱監視器及查訪廠內其他在場證人，杜民不提傷害告訴，為遏止歪風，全案依妨害秩序罪嫌移送新北地檢偵辦，另黎、潘等2名失聯移工解送專勤隊收容。

蘆洲分局成州所副所長潘麓文呼籲，打贏送法院，打輸送醫院，請理性溝通避免觸法。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。