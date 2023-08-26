桃園市原住民族築夢飛躍大專院校學生培力獎助學金今年共30名學子入選，演唱類共10人獲獎助學金。（蔡明亘攝）

桃園市原住民族築夢飛躍大專院校學生培力獎助學金今年共30名學子入選，體育類共5人獲獎助學金。（蔡明亘攝）

桃園市原住民族發展基金會第2年與國際扶輪3502地區2023至2024年度第十分區地區獎助金暨聯合社區服務社合作，辦理桃園市原住民族築夢飛躍大專院校學生培力獎助學金計畫。（蔡明亘攝）

財團法人桃園市原住民族發展基金會關注在地原民青年多元發展，為鼓勵原住民族大專院校學生展現運動與各項才藝，第2年與國際扶輪3502地區2023至2024年度第十分區地區獎助金暨聯合社區服務社合作，辦理「桃園市原住民族築夢飛躍大專院校學生培力獎助學金計畫」，頒發30名學子每人1萬元，盼鼓勵桃園原民青年勇於表現自我。

今年桃園市原住民族築夢飛躍大專院校學生培力獎助學金計畫共分3項申請項目，包括體育類、演唱類、舞蹈及其他表演類，分別有5、10、15人獲得獎助學金。今頒獎現場，運動類角力專長的杜偉凡、杜偉杰兄弟演唱自創歌曲訴說生命故事；演唱類的張佳欣也演唱〈愛〉，溫暖嗓音觸動聽眾；舞蹈及其他表演類的邱敏萱、宋品臻、宋旻臻及簡筱娟也帶來舞蹈表演，帶動現場氣氛。

泰雅族的楊佩璇分享，第一次報名就入選舞蹈及其他表演類相當開心，從小喜歡繪畫的她，求學過程持續培養專長，征戰許多繪畫競賽，大學也就讀藝術設計相關科系，學習平面海報與廣告設計等技能，並將原民元素融入創作中，未來目標想成為一名教師，將繪畫的快樂分享給大家。

阿美族的張佳欣說，父母都非常喜歡唱歌，個性也很好客，自家客廳放有卡拉OK機器，從小耳濡目染下，也愛上唱歌，只要校內有演唱類的比賽都會參加，磨練信心，雖大學就讀金融相關科系，但這次獲獎讓她十分感動，算是給自己小小的肯定，希望唱歌能成為未來職涯方向之一。

原住民族委員會政務副主委蘇佐璽表示，去年桃園詠晴扶輪社發起這項計畫，邁入第2年，過去他求學階段，政府或民間團體對於原民學子的支持措施較少，現在已不同，只要願意勇敢表現自我長才，發揮自身優勢，相信一定會有屬於自己的一片天空，也勉勵大家要感念成長過程中給予支持的人，匯集成向前邁進的動力。

桃園市原民局長陳姿伶也說，看見孩子們優秀表現相當開心，感謝國際扶輪社資助，給孩子機會，希望大家未來能展現自己的專長，日後在社會上也能回饋，參與社會公益，目前在復興區也有許多孩子需要被資助，原民局與基金會也會往這方向努力。

桃園市原住民族發展基金會和桃園永晴扶輪社皆表示，未來將持續辦理這項計畫，感謝桃園中區扶輪社、大園扶輪社、桃園航空城扶輪社、台北原民扶輪社、新北市國際傑人會、大桃園國際傑人會等單位捐助，支持並發掘更多原民青年才能，鼓勵學子培養自信心，依個人特質潛能啟發快樂學習，從學校學習社會人際關係，促進提升原民大專學子社群互動，建構積極正面的學習環境。