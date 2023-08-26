國民黨總統參選人侯友宜今天到嘉義梅山玉虛宮開講，民眾熱情與他握手。（廖素慧攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天到嘉義梅山玉虛宮參香，並在廟口開講，他提出調高老農津貼不低於8000元、擴大開放移工以解決農業缺工、水利會還給農民、銷售管道制度化及增加預警機制等4大農業政策，並強調，會全力以赴，作農民靠山，拚回農民的好日子。

侯友宜指出，老農津貼跟不上物價上漲的速度，他當選總統一定調高老農年金，絕對不會低於8000元，並將現行4年調整1次，改為每年依照消費者物價指數（CPI）調整，「該給的要給，真正照顧農民權益！」

侯友宜還說，農村人口老化、農業缺工，除了透過政策鼓勵青年返鄉，也會擴大開放移工政策，解決國內產業勞力不足現況。

侯友宜批評水利會原本是民間社團法人，民進黨政府強徵，變成官派，把民間資源變成公家資源，卻照顧不好農民，農民愈來愈痛苦，也無法因地制宜，過去水利會的幹部都是民選，做不好就換掉，他若當選總統，把水利會還給農民，回歸專業治理，讓農民當家作主。

侯友宜還提到建立銷售管道制度化，設置農產品產銷預警機制，協助調控農產品供需，以新北市協助各縣市農產品銷售的經驗，多元管道協助銷售，拓展多元市場，包括大陸及國外市場，幫助農民收益。

國民黨總統參選人侯友宜今天到嘉義梅山玉虛宮參香。（廖素慧攝）

玉虛宮董事長簡芳雄偕眾熱情歡迎侯友宜，喊出「總統換侯友宜做啦！」全場歡騰。（廖素慧攝）

玉虛宮董事長簡芳雄率眾熱情歡迎侯友宜，還說，民進黨已經執政多年，總統要換侯友宜來做，侯友宜是嘉義子弟，嘉義人要挺家己人。全場連連歡呼「凍蒜、凍蒜」。