一名台灣人夫劈腿妻子的閨密，但鼓勵他外遇的竟然是他的正宮太太，而會被發現是因為人夫求歡小三不成，竟然毆打對方結果遭到對方拿刀刺他身亡，不過法醫高大成驗屍後發現，刀根本沒有刺中要害，發現他並非因刀身亡，背後死因卻是正宮的陰謀。

法醫高大成近日上節目《震震有詞》分享一起社會案件，他透露有次接獲一名正宮報警聲稱老公遭到小三刺殺身亡，他到場發現男子胸腔的確插著一把刀，但並沒有刺進要害，認為不足以致死，讓他對死因感到疑惑。

警方調查時，小三聲稱男子原本要跟她求歡，被她拒絕後就動怒毆打她，她拿刀正當防衛。但正宮卻反駁「就是妳殺死的，我先生又沒對妳怎樣。」，這讓小三怒回「妳怎麼翻臉？剛剛不是講好了！」，讓檢警認為這起事情不單純。

高大成法醫驗屍也發現，死者的手臂、胸腔、臉都有點狀出血，認為男子有中毒跡象，驗血後發現他體內有砒霜與威而鋼成分。高大成認為，怎麼可能一邊吃砒霜，一邊吃威而鋼。

才發現這起事件是正宮的陰謀，她在發現老公外遇後，裝作沒事並鼓勵他繼續外遇，甚至拿威爾鋼給對方，讓對方可以在正宮與小三之間游刃有餘，但私下要每天煮砒霜雞湯餵給老公喝，最後再刺激小三拿刀攻擊丈夫，洗清自己的嫌疑推給小三。