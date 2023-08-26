77歲男星狄龍（本名：譚富榮）是70年代的當紅影星，當年以《英雄本色》奪下金馬獎影帝，與女星陶敏明結婚後生下一個兒子譚俊彥，兒子也繼承他衣缽出道。先前譚俊彥曾透露父親健康狀況亮紅燈，今年初發生與巴士相撞車禍後，就低調生活沒再公開露面；近日狄龍替孫子慶生，現況曝光引起熱議。

狄龍今年初驚傳自駕外出，變換車道時意外與大巴士相撞，所幸只有車體受損，他和太太陶敏明都沒大礙，但也在車禍後，狄龍變得更加低調過生活；直到23日譚俊彥在Instagram上傳全家福照，一家人幸福和樂替兒子慶祝6歲生日。

狄龍年初傳出車禍後神隱半年多，兒子譚俊彥日前上傳全家福才終於露面，看起來氣色紅潤，還胖了不少。（圖／摘自譚俊彥Instagram）

一直以來狄龍出了名寵孫，照片中他抱著6歲孫子一臉慈祥笑容，整個人氣色紅潤，從臉蛋也發現稍微發福，看起來沒有受到車禍影響，相當健康有朝氣；許多影迷見到狄龍健康無大礙的模樣，也感動地說，「一代男神還是老當益壯啦」、「希望他可以健健康康的」、「好幸福的一家人」。

這些年狄龍多次被傳出身體狀況亮紅燈，過去他曾在浴室洗澡時昏倒，引發外界擔憂，但其兒子譚俊彥當時闢謠，稱狄龍身體很好；直到2021年，譚俊彥才證實狄龍健康不佳，家人要求他息影休息調養身體。