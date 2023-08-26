中國大陸環球網引述日本共同社26日報導，日本水產廳當天發布消息稱，日本政府24日啟動福島核汙染水排放後捕獲的魚類樣本中「未檢測出」放射性元素氚，而其魚類樣本只有兩條。

報導稱，水產廳26日公開的數據樣本為25日在距離核汙染水排放口5公里內捕獲到的兩條魚類，氚濃度都低於能夠被檢測出來的最低數值。報導稱，這是日本政府在啟動核汙染水排海後第一次公布魚類樣本數據，政府計畫在一個月期間每天都公布這種數據。日本政府還宣稱，這樣做是為了防止「負面傳言」。

此前，東京電力公司25日曾發布啟動排海後的海水檢測結果，聲稱氚的濃度尚未出現問題。

中國大陸外交部發言人汪文斌此前指出，已經多次表明，日本政府無視國際社會強烈反對，罔顧本國和他國人民的健康權、發展權、環境權，強行啟動福島核汙染水排海，公然將核汙染風險轉嫁給全世界，這是極其自私自利、極其不負責任的行為。迄今為止，日方沒有證明核汙染水排海決定的正當合法性，沒有證明核汙染水淨化裝置的長期可靠性；沒有證明核汙染水數據的真實準確性；沒有落實對國際原子能總署和國際社會的承諾，建立由國際原子能總署主導、有利益攸關國家充分參與的長期監測和現場監督國際安排。中方敦促日方，不要一意孤行，立即糾正錯誤，切實以負責任的方式處置核汙染水。