文化部長史哲26日下午會勘雲林縣斗六市真一寺、虎尾鎮糖廠宿舍群等文化資產。史哲表示雲林近年積極規畫推動各項文化建設與文化資產保存，文化部大力支持，總計2016至今年，以前瞻基礎建設補助雲林縣9.3億，為全國補助第8名，扣除6都則高居第3名，顯現中央補助以各縣市積極度、文化平權為主要考量，並無黨派、南北之分。

史哲表示，雲林縣共有113處古蹟歷史建築等有形文化資產，文化部過去以前瞻建設「再造歷史現場」挹注雲林2.73億元，歷史4期計畫投入1.69億。本次雲林縣及台灣糖業公司共提出申請22案，核定20案，核定總經費3.75億元，文化部補助2.5億元。

史哲說，「斗六真一寺」於2010年獲指定為縣定古蹟，是現存斗六舊城最古老的齋教寺廟，創建百年的寺廟保存大木作、剪黏、交趾、泥塑、彩繪等傳統工藝技術，建築裝飾深具藝術價值，但因年久失修受損，建築本體與彩繪等亟待修復。本次補助修復經費9052萬元，未來將引入古蹟導覽、文化活動。

史哲提到，2009年指定為雲林縣定古蹟的「虎尾糖廠廠長宿舍」、「虎尾糖廠第1公差宿舍」，以及2015年指定的「虎尾糖廠宿舍群－民主9路2號、4號」，本次共獲補助修復經費3589萬元。虎尾糖廠是目前台灣唯二仍在運轉的製糖廠，不僅是「活」的文化資產，更是台灣製糖文化的縮影。