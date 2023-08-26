（左起）楊佾、張嘉宸、陳宥潾、吳俊賢、楊爵禧、陳柏宇、何亮宏、陳宥勳。（教育部提供／李侑珊台北傳真）

（前排左起）吳俊賢、陳柏宇、（後排左起）陳宥勳、楊爵禧、何亮宏、楊佾、陳宥潾、張嘉宸。（教育部提供／李侑珊台北傳真）

我國參加第16屆國際地球科學奧林匹亞競賽於今(26)日傳來捷報，在32個國家地區、179名參賽學生中，代表我國參賽的8名學生共獲得4金3銀1銅，國際排名第2名，並於國家團隊野外考察項目中，獲得1金1銀佳績。

教育部表示，本屆賽事以線上賽方式辦理，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。我國代表隊由國內大學10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，歷經全國初選、選拔營、決選營等階段，從全國92所學校共498名學生當中，選出8名學生代表我國參加比賽。

教育部提到，本次代表團由台灣大學教授郭鴻基領隊、中央大學教授林沛練擔任副領隊，並由台大教授曾于恒、台灣師範大學教授陳卉瑄、葉孟宛、淡江大學助理教授秦一男及自然科學博物館助理研究員楊子睿等人，協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，8月20日至25日參加線上賽，大會於26日公布成績並舉行閉幕典禮。

教育部指出，在個人賽事方面，代表隊4位金牌獲獎者分別為台北市立建國高級中學學生何亮宏（個人排名第1名）、台南第一高級中學學生吳俊賢（個人排名第5名）及台北市立建國高級中學學生陳宥潾（個人排名第6名）、楊爵禧（個人排名第17名）。3位銀牌獲獎者為台中市立台中第一高級中等學校學生陳宥勳、高雄市立高雄高級中學學生陳柏宇及花蓮高級中學學生楊佾。1位銅牌獲獎者為台灣師範大學附屬高級中學學生張嘉宸。

教育部說明，為獎勵學生優異表現，教育部訂有〈參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法〉，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

國教署說，選拔及培訓學生過程艱辛，感謝輔導團隊協助，未來將持續選送優秀學生參與競賽，促進國際交流，拓展學生國際視野。