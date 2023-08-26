南投縣長許淑華今天跟參加南投市自行車嘉年華的車友行前合影。（曾雪蒨攝）

南投縣觀光處以自行車串連南投市等4小鎮漫遊受到民眾熱情響應。（曾雪蒨攝）

「2023南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」系列活動，26日騎進南投市中山公園，縣長許淑華親自領騎，200位親子騎乘自行車隨行穿梭於南投市區，尋幽攬勝，探索南投隱藏版美食與在地文化，共度親子溫馨周末假期。

縣長許淑華說，為推廣南投優質小鎮文化、風光，縣府辦理「南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」活動，共規劃集集、竹山、南投與草屯共4站，今天是第3站，活動最後一站將於11月11日在草屯鎮舉行，為南投世紀百K自行車文化巡禮做一個完美的句點，歡迎大家一起到南投騎鐵馬嚐美食，感受漫遊小鎮風華的浪漫。

許淑華說，為推廣南投優質小鎮文化、風光，縣府辦理「南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」活動，在4個具文化歷史的百年小鎮規劃4場活動，今天第3站進入南投縣行政中心南投市，她特別跟車友們介紹南投市除了有好吃的意麵、肉圓、綠豆粉粿等美味可口在地特色美食。

美食之外，許淑華也介紹南投市還保留許多珍貴的文化資產如省政府中興新村、全台最古老的南投戲院、日據時期迄今唯一保存下來的出張所，還有200多年歷史的配天宮、三級古蹟的藍田書院等，都是值得大家細細品味的南投文化。

許淑華也預告，南投世紀百K自行車挑戰活動最後一站將於11月11日在草屯鎮舉行，歡迎大家踴躍來參加，也希望大家多多支持南投觀光產業，未來縣府也會持續以更多元的方式在各鄉鎮辦理觀光產業活動，讓地方產業經濟更加活絡。

這場活動包括南投市長張嘉哲、縣議員林儒陽、張婉慈、張秀枝都共同出席，張嘉哲也以南投市大家長身分邀請國人到南投市探訪，放慢平日緊張的步調，以慢遊方式，騎鐵馬穿梭在大街小巷中認識不一樣的南投。