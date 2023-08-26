海洋委員會海巡署偵防分署台中查緝隊8月16、17日先後在雲林縣東勢鄉及台中市豐原區查獲私菸工廠，行政院副院長鄭文燦出席破案記者會。（張亦惠攝）

海洋委員會海巡署偵防分署台中查緝隊8月16、17日先後在雲林縣東勢鄉及台中市豐原區查獲私菸工廠，行政院副院長鄭文燦出席破案記者會。（張亦惠攝）

海洋委員會海巡署偵防分署台中查緝隊8月16、17日先後在雲林縣東勢鄉及台中市豐原區查獲私菸工廠，查扣下腳料菸絲超過10公噸，可製成香菸約52萬6000包，行政院副院長鄭文燦26日出席成果記者會表示，劣質菸「做得跟真的一樣」，要從源頭阻絕，否則危害民眾健康甚鉅。

台中查緝隊接獲情資，有不肖業者私製「劣質菸」牟取高額不法利益，報請雲林地方檢察署勤股檢察官段可芳指揮偵辦，並會同偵防分署相關查緝隊、中部分署第三岸巡隊、雲林縣政府菸酒管理科、台中市政府菸酒管理科、台中市警局刑警大隊、第一分局、東勢分局、彰化縣警局刑警大隊、刑事局電偵大隊及移民署雲林專勤隊等單位組成專案小組，8月16、17鎖定私菸製造工廠位置，一舉緝獲。

海巡署偵防分署簡報指出，不肖業者以肥料用途名義做掩護，合法進口劣質菸葉下腳料，在中部地區不易發覺的偏避農舍或廠房等據點隱設私菸工廠，今年至今已緝獲共5處私菸工廠，菸品內容物質不明，恐不符菸害防制法所訂尼古丁、焦油含量規範。

鄭文燦表示，查緝私菸不只為了逃漏稅問題，更是守護國人健康，海巡署配合地檢署、警察局財政局海關等等，從去年到今年已經查獲10座私菸工廠，加起來估可產製335萬包私菸，光是菸品健康捐就逃漏稅2億元，特地來感謝海巡署辛苦查緝。海洋委員會主委管碧玲說，這次首次將劣質私菸的產製過程等完整呈現給社會大眾，讓大家看到私菸的危害。

偵防分署副分署長方深滽表示，不肖業者從越南、非洲進口菸葉下腳料，每公噸成本約8到10萬元，每公噸可製成5到6萬包私菸，每包販售價格約40-50元，通常透過夜市、檳榔攤等管道販售，牟取超過10倍，查緝現場可見廠內環境極差，下腳料被隨意倒置在地上，業者還使用酒精、香精等掩蓋過下腳料腐敗的味道。

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