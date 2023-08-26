台北市消防局第三救災救護大隊與內湖區公所共同於今26 日下午15時30分，舉辦大湖公園｢2023 樂活內湖-社會安全網暨全民休閒運動推廣｣防災園遊會。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局第三救災救護大隊與內湖區公所共同於今26 日下午15時30分，舉辦大湖公園｢2023 樂活內湖-社會安全網暨全民休閒運動推廣｣防災園遊會。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局第三救災救護大隊與內湖區公所共同於今26 日下午15時30分，舉辦大湖公園｢2023 樂活內湖-社會安全網暨全民休閒運動推廣｣防災園遊會。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局第三救災救護大隊與內湖區公所共同於今26 日下午15時30分，舉辦大湖公園｢2023 樂活內湖-社會安全網暨全民休閒運動推廣｣防災園遊會。

活動精彩多元，特別規劃防災與體適能活動體驗，防災攤位包含了「消防知識知多少」、「救命三寶下載e塊來」、「消防風水師」、「住宅用火災警報器」等闖關活動，另外也規劃「體適能體驗專區」，讓大人與小朋友們在大湖公園的陽光大草坪上，盡情的舞動、快樂的學習，歡迎大家踴躍參加。

消防局致力於推動緊急救護服務，並強化社會安全網，經統計心肺功能停止（OHCA）病患由消防局實施急救後康復出院的人數，自2011年的351人大幅提升至2022年的1400人；如此顯著的進步，除了民眾健康意識的提升外，更有賴於市民朋友即時通報的互助精神與社會安全網的共同防護。

消防局呼籲民眾可以下載「視訊119 App」取得視訊報案服務，讓執勤人員可以於第一時間立即了解災害現場狀況，給予民眾最有效的指導以及派遣能量；另外也可以下載「急救先鋒App」擔任志願者即時伸出援手，搶先在救護車抵達前實施CPR和AED急救，共同提升心肺功能停止（OHCA）病患的急救成功率。