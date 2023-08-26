已故教頭徐生明今年正好逝世滿10年，他的遺孀「師母」謝榮瑤26日獲邀前來為「Forever 85」主題日開球，看到神秘嘉賓「大義」讓她又驚又喜，開球時還不小心砸到擔任打者的大義「犀牛腳」。

對比前幾年「徐總日」時天公都不作美，今天天母天氣絕佳，謝榮瑤透露，在24日徐總忌日當天有去和他「說說話」，「這次剛好滿10年，所以我講比較多、聊比較久，叫他真的不要再下雨，其實到昨天都還在擔心天氣，所以今天出門前還特別叮嚀一次。」

這次味全球團特別安排義大犀牛的吉祥物「大義」擔任神秘嘉賓，謝榮瑤說：「真的沒想到會找大義來，知道是他後心裡有點澎湃，所以暴投還砸到他的腳。剛好徐總要走的那一年有一張跟他互動的照片，勾起10年前的回憶。」

今天大螢幕上還放上一張大義與徐總搭肩的復刻照片，謝榮瑤說：「很多想法又湧上心頭。說不會想到（過世）那天的情境是騙人的，我是很討厭排隊的人，但那天為了他去排車輪餅，他在家吃著車輪餅，沒講一句話就走了。」

而當初與徐生明承諾會幫他把徐生明盃完成10屆，今年第11屆繼續打，且地點首次移師彰化，比賽將在11月25至28日進行，決定續辦的原因主要是謝榮瑤收到許多學校校長私訊，希望比賽能繼續辦下去，「這有觸動到我，代表他們很看重這個比賽，也剛好碰到很多貴人願意幫忙，彰化第一個跳出來，就決定繼續下去。」

過往徐生明盃都在徐總故鄉美濃進行，不只場上比賽，場外活動也十分有趣，像是畫油紙傘、拔蘿蔔等，都讓小球員童年留下美好回憶，謝榮瑤說：「這次到彰化當然也會有很多活動，目前都在策劃中，不會讓大家失望，今年日本、韓國隊也都確定會來，他們也都很期待。」