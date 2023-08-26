Bethesda Game Studios 全新科幻大作《星空》（Starfield）即將在9月6日正式登場，並於上市當天同步登陸 Xbox Game Pass 陣容。台灣微軟 Xbox 宣布，為歡慶《星空》問世，玩家於活動期間購買《星空》相關指定商品，即有機會獲得限量周邊。

Xbox Series S 1TB 碳黑版主機於9月1日上市，建議售價1萬580元。（Xbox提供／古明弘台北傳真）

Xbox 推出全新藍黑漩渦相間造型的無線控制器 – 風暴藍，建議售價1890 元。（Xbox提供／古明弘台北傳真）

台灣微軟Xbox也同步推出「FUN 玩暑假」優惠活動：即日起至9月3日前購買Xbox Series S主機（白色款）即可獲得價值1500元的禮物卡；購買指定無線控制器則可現折300元。此外，因應9月多款遊戲登陸 Game Pass，Xbox 也同時迎來新品「Xbox Series S 1TB 碳黑版主機」以及「Xbox 無線控制器 – 風暴藍」，讓玩家有更多升級硬體設備的選擇。

只要於9月6日前在Xbox官方指定授權經銷商購買《星空》標準版、《星空》豪華版、《星空》豪華版升級套件（9月1日開賣），並於9月15日前憑發票或收據登錄於《星空》預購活動頁面，即有機會可免費獲得《星空》限量杯子、杯墊組合，數量有限，送完為止。凡於 Xbox 台灣官方指定授權經銷商購買數位頂級版（Premium Edition）的玩家，除了隨附的額外拓展包、造型包與Xbox台灣限量周邊外，還能提前於9月1日起搶先在Xbox Series X|S和Windows PC上遊玩。