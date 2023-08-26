新竹縣北埔鄉公所26日在慈天宮廟前廣場，舉辦「2023北埔中元藝民祭」活動，竹縣13鄉鎮市公所等認養單位帶回神豬撲滿，進行熱鬧的神豬創意進場秀，「殺神豬」後統計金額高達78萬2690元，將全數捐贈給社福機構。

北埔鄉長莊明增表示，4月發起認養神豬撲滿做公益活動，希望藉由另類的「養神豬」，讓客家傳統文化持續傳承，同時也可做公益，除了縣內13鄉鎮市公所認養神豬撲滿外，連同其他單位共有62隻，最遠的來自綠島鄉公所。

在「財團法人擊樂文教基金會」帶來精彩開場演出後，13鄉鎮市首長帶領團隊，將認養的神豬做成特殊裝扮，進行創意進場秀，如寶山鄉以傳統抬神轎、北埔鄉以「千手觀音」等進場，讓民眾感受活潑多元的竹縣地方文化。

北埔鄉公所遵照古禮辦理公量，神豬撲滿最重的是，寶山鄉公所49.04公斤，第二名尖石鄉公所28.15公斤，第三名北埔鄉公所26.95公斤，13隻神豬排列在主舞台後，莊明增邀請13鄉鎮市長進行象徵性的「殺神豬」儀式。

寶山鄉長邱振瑋說，領回神豬撲滿放公所1樓讓員工和鄉親自行樂捐，他個人就捐了1萬多元，沒想到能奪得第一名。鎮市長們隨後自行以木刀「殺神豬」撲滿，邱振瑋擊破的撲滿中還發現有民眾捐1元美金，認為可能是來公所洽公的竹科人所捐。

第二階段神豬進場秀，由全國各地認養單位將其認養神豬創意裝扮做進場秀比賽，第一名屏東南州地區農會、第二名南外社區發展協會、第三名寶山鄉公所。

公益貢獻賞，三等賞新竹縣議會46548元，二等賞大湖地區發展促進會46859元，一等賞埔尾社區發展協會50076元，特等賞北埔獅子會50500元。隨後並有北埔鬼怪踩街活動，場面相當熱鬧。