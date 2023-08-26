桃園大溪至新北埔頂捷運站的9103公路客運今年6月因虧損停駛，考量市民通勤需求，避免影響乘車權益，交通局試辦大溪至恩主公醫院263公車接續提供服務，試辦3個月發現運量未達標準，但仍極具潛力，故延長試辦至12月再視狀況評估。

9103客運自2001年起由桃園與新北客運聯營，過去1天曾有24 班車，不過現今多元運具發達，營運不敵虧損逐漸減班，今年6月正式停駛。接續推出的263公車，將原本9103路線縮駛至三峽地區，改行三峽大橋、民生街、文化路、大智路、中山路，並增加停靠恩主公醫院，其餘路線與原9103路線相同，滿足民眾通勤、就醫需求。

交通局說明，試辦263路線為期3個月，9月5日將期滿，經統計6月平均每班次約15人次、7月平均每 班次約17人次，雖運量狀況未達可轉正式路線的水準每班25人次，但這路線仍極具潛力，故再延長試辦至12月5日。

交通局提到，延長試辦期間民眾只要持市民卡搭乘可享優惠，第2趟優惠18元，同時也適用1200月票方案，後續若12月評估運量仍未達標，會研議路線存廢，鼓勵民眾多搭乘。

市議員陳治文指出，雖263路線平均每班次搭乘率未達標，但這條路線兼具通學、通勤、觀光與就醫等多元功能，重要性不可言喻。

陳治文強調，市府應多加宣導並評估大溪至恩主公延長至頂埔永寧捷運站的可行性，並鼓勵民眾多搭乘公共運輸代步，相信能提升搭乘率，支持這路線升等為正式路線，否則若淪為停駛窘境，會帶給民眾更多不便與困擾。