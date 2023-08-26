台南市登革熱今天新增109例確診，累積病例數2332例，新市區更首度淪陷。防疫人員除持續前往安南區、東區及南區等疫情熱區噴藥外，安南區公所也動員民眾深入大街小巷加強孳清。登革熱防治中心還發現，安南區溪墘里及安富里確診病例數持續上升，許多里別近期的病媒蚊監測數據也偏高，將跨局處聯手強制執行全面性防疫措施。

今天新增的病例中，安南區30例、東區27例、永康區20例、南區15例、北區8例、仁德區3例，中西區、安平區、新化區、新市區、歸仁區及關廟區各1例，年齡介於1歲以下至91歲，目前全市37區已有25區出現確診病例。其中，106例是由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

繼昨天環保局執行安南區16里全面大範圍化學消毒後，今天安南區公所也動員社區民眾加強孳清，並深入每條大街小巷，甚至防火巷、屋後溝，任何角落都不放過，希望找出社區中隱藏的孳生源，盡快降低病媒蚊密度，阻斷社區傳播鏈蔓延擴散。

防治中心主任蘇世斌表示，根據最近6周的監測數據顯示，安南區溪墘里及安富里的確診病例數持續上升，針對兩里交界處的百棟海砂屋空屋問題，市府相當重視，已於上周張貼限期清除孳生源公告，後續還將與環保局、工務局等各相關局處聯手強制執行全面性登革熱防疫措施，一旦查獲陽性孳生源將依《傳染病防治法》逕行舉發，處3000元以上1萬5000以下罰鍰，絕不寬貸。

另外，根據防治中心病媒蚊監測數據顯示，許多里別近期病媒蚊監測數據都偏高，像是南區同安里、鯤鯓里、永寧里；東區忠孝里、德高里；中西區西湖里；安南區學東里、四草里等，代表登革熱社區傳播風險也跟著升高，呼籲各社區盡快動員民眾加強孳生源清除，並針對社區中的高風險點加強管理，避免病媒蚊叮咬病人後形成感染源，影響更多民眾的健康。