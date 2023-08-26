屏東市農業局前進台中舉辦「Honey！屏東檸好萌」屏東農特產品牌市集展售活動，台中市農業局也一起共襄盛舉。（台中市農業局提供／馮惠宜台中傳真）

迎接中秋佳節來臨，屏東縣政府匯集來自屏東農特產品及優質伴手禮今（26日）、明（27日）兩天特別前進台中舉辦「Honey！屏東檸好萌」屏東農特產品牌市集展售活動，現場推出鮮果試吃、農產特賣，屏東縣政府農業處長鄭永裕也親自到場邀請台中市民一起來品嚐屏東美食、採買屏東好物。

鄭永裕說，「Honey！屏東檸好萌」屏東農特產品牌市集聚集了來自屏東美食風味、屏東好遊體驗景點和優質伴手禮品，同時也帶來自身產地最優質的農特產品要與台中的朋友們分享。

他表示屏東縣為全台檸檬最大產區，種植面積約1784公頃，佔全台總種植面積近7成，一年四季皆能生產，由於得天獨厚的地理環境，檸檬獨具酸度及濃郁香氣，榨汁喝出原始香味，富含維生素C，為養顏美容族群之愛好果品，夏季暑熱食慾不振，作檸檬飲品或入菜開胃解膩，縣府更輔導農民研發送禮自用兩相宜的農特產品。

台中市農業局簡任技正林春良指出，屏東與台中在多年前透過文心蘭結下良緣，利用不同產期調節的接力栽培，共同打下日本外銷市場，延續至今，文心蘭仍是台中重要的外銷農產之一；今出席活動，也帶來台中市最香甜的甘露梨、花生、米食製品跟大家分享。

屏東縣政府農業處表示，本次展售市集推出屏東好物優質特色品牌，有竹田農會檸檬乖乖、九如農會四季檸檬純鮮100％原汁、東益合作社檸檬大叔、天菊農場自然農法杭菊花茶、九盛農場紅豆及香米、保證責任屏東縣檸檬運銷合作社的萃檸精華露及氣泡飲、高樹青果合作社的鮮果及加工品、恒社農場-花果川、善果園、梅雅農場、金園檸檬…等21個攤位到場行銷，歡迎市民朋友前往參觀選購屏東優質農產。