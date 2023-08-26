國民黨總統參選人侯友宜今天下午到嘉義縣梅山鄉玉虛宮參香，並廟口開講，媒體訪問他在台南提及「坐轎的比抬轎的還累」，是市長累了嗎？侯友宜說，每個人扮演的角色不一樣，大家把角色做好，團結、心連心、腳步堅定向前走，贏得勝選。

媒體又問坐轎比較累，是指有人說話不算話嗎？侯友宜回應說，最主要是每一個人做的事情都不一樣，但同心同力就好了，就像他回來嘉義，嘉義的鄉親就是要團結所有的嘉義人，為這塊土地多做一些事情。

媒體問郭董說在等侯友宜電話，你怎麼看？侯友宜表示，我們有最好的安排，最主要的是全民期待，絕對需要在野大團結，他會堅定自己的步伐，努力邁進向前走，贏得最後勝選。

針對被說喝咖啡會被邊緣化？侯友宜回應說，「我尊重每個人的言論」。

媒體還提及今天侯市長來嘉義是否有較勁的意味？侯友宜說，嘉義本來就是我的故鄉，我回來嘉義，嘉義鄉親滿滿的熱情，嘉義人重情重義，大家都會擰在一起，一定會在嘉義大勝利，我會用嘉義人的精神，為這塊土地打拚，讓台灣變更好。

還有媒體問北市議員說侯市長不太熟台北市。且雙北最近比較少跑？侯友宜回答說，中南部是艱困的選區，所以這段時間他一直跑中南部，未來會全台走透透，尤其台北、新北市是我工作的地方，我會全台揪有志一同的支持者，一起為台灣努力。