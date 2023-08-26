宏碁集團榮譽董事長施振榮、廣達董事長林百里今天受邀在「2023高等教育改革論壇」對談，兩人都期許台灣高等教育啟發年輕人的使命感，投入有熱情的領域，不只是向錢看。

施振榮、林百里今天台北參與台灣大學校友會文化基金會舉辦的高教論壇，兩人都從自身求學、創業經驗講起。林百里提到自己從台大畢業後，一直都在作夢，面對新的事務，每天都很開心和興奮；施振榮也提到自己大學成績很好，原本設定要往學術發展，但卻因興趣和種種機緣選擇創業。

座談的問答階段，有學者問及，現在的大學生是否還具備熱情和使命？林百里表示，他曾到台灣大學講AI（人工智慧），台下卻有一半學生睡著；到美國講中華文化藝術，學生聽完不斷追問問題，問到他差點答不出來。

林百里認為，如果對所學習的東西有使命感，即便聽不懂，也會硬著頭皮不斷追問。他期許台灣高等教育加強學生的使命感，不只是追求錢多、事少、離家近，找到自己有熱情的職業。

施振榮則期許年輕人，不要把賺錢放在第一，創造價值才該是首要之務，價值創造了，自然會名利雙收。他也認為，不一定是讀理工才有前途，讀文化、藝術的人也能對社會有貢獻。

林百里說，當年在美國讀書聽到一句話，說未來需要「氧氣」和「電腦」，放在當下，他認為「電腦」和「文化」是每個人必備的視野。除了掌握科技工具，也要多讀哲學、培養文化和思考能力。