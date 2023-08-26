面對一段關係的建立，有些人較為慢熟，喜歡細水長流經營，也有人一開始就熱情四射，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，對於一個人的熱情會隨著時間的推移，逐漸變得冷漠和疏離，有時會讓旁人感到無所適從。

▍雙子座

雙子座好奇心旺盛，與人互動的過程中，一開始會表現得相當熱情，不過他們的情感就像是風一樣變幻莫測，很可能在短時間內從熱情轉為冷漠，且隨著興趣迅速轉移，不再像當初一樣投入。雙子座的人需要不斷的刺激和新鮮感，去支撐著他們的熱情，否則注意力很快就會被更有趣的事物吸引。

▍天秤座

天秤座講求和諧及平衡，與人互動的過程中，一開始會表現得相當熱情，然而隨著時間的推移，他們會逐漸思考關係中的平衡是否被打破，從而冷靜下來；或是因為考慮太多而變得猶豫不決，進而表現出冷漠的一面。天秤座一旦感到關係失衡，就會開始保持距離。

▍水瓶座

水瓶座個性獨立冷靜，與人互動的過程中，為了釋出友好，會表現出積極和熱情的一面，不過隨著時間的推移，他們可能會因為感受到束縛和限制，逐漸變得冷漠和疏離，這只是因為水瓶需要更多的自由和空間去做自己。