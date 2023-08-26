日本政府與東京電力公司24日開始排放福島第一核電站核廢水，引發強烈反彈，中國大陸多處地方甚至出現搶購食鹽風潮。媒體人王尚智表示，他自己吃素，想不到海藻、海帶也不能吃，慘了！所有人都逃不掉；郭正亮再補一槍表示，還有海鹽。

郭正亮今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，核廢水排到台灣要1年多，搞不好會首當其衝，日本就把水產賣到台灣來。國民黨總統參選人侯友宜跟民眾黨主席柯文哲可以出來表態，不一定是反對，可以要求是不是要標示，讓台灣的消費者來做選擇。目前原能會只有說要抽檢，可是以過去的經驗，1年只抽檢100件，根本沒有用。

郭正亮接著指出，這要回歸到尊重消費者的判斷，不過也要標示是從日本那10縣市來的，讓台灣消費者有所選擇。因為有些人會有疑慮，不是氚的濃度問題，而海水是不是滲有別的輻射成分。還有會不會在我們身體裡面沉澱，科學不能證明，沉澱效果有沒有影響。難以理解像日本這樣的政府，會這麼輕率的同意核廢水排到海裡。

主持人王尚智表示，他自己吃素，本想說海鮮跟他沒有關係，馬上有人提醒他，還有海藻、海帶，慘了！所有人都逃不掉。郭正亮補充說，還有海鹽。