「碰到這種鄰居氣都氣飽了！」一名網友崩潰表示，鄰居買了一個距離電梯很遠的車位，結果竟然天天跑來偷停他的車位，鄰居被要求移車時還愛理不理、飆罵髒話，甚至理直氣壯地要他報警處理，這名網友最後無奈上網求助，意外引發共鳴，有內行人建議，可以在車位上面貼告示「停1小時一千元」，停車視同合意約定，「不給錢就告，保證贏」。

原PO在《匿名公社》發文表示，當初買房時連車位一起買，擁有產權登記，不過某天卻發現一名鄰居明明也有買車位，「自己的不停，停我的」，這樣的狀況頻頻發生，就算請警衛聯繫，對方也是拖拖拉拉，千百個不願意來地下室移車，甚至還會在電話中狂飆髒話。

「今天就更扯了，等了半小時還不下來！」鄰居索性直接要原PO去停他的車位，但原PO走過去一看，瞬間懂了，「他的位置離電梯超遠的，難怪每次都要停我的」，原PO拒絕鄰居脫序的要求後，對方還理直氣壯地，認為大不了報警處理，而這時警衛提醒，私人產權警察也沒辦法執行公權力。

為此，原PO一度氣得想鎖車報復，沒想到惡鄰居又開嗆，「敢鎖就告妨礙自由」，原PO只好向管委會求助，得到的回應則是除了勸導別無他法，最後，原PO只好上網發文請益，「自己的車位被佔用，我卻什麼事情都做不了？真的只能鼻子摸摸吞了嗎？」

貼文一出，讓許多網友看了火大，紛紛留言，「直接提告侵入他人住居所，再告不當得利」、「確定產權，蒐證後直接告侵占」、「車位貼公告『停1小時一千』，停車視同合意約定，他敢停就開始計時，不給錢就告，保證贏，被告一次他就不敢了」、「這一定要提告索賠，讓他多跑幾次派出所、地檢署跟法院，不要縱容這種無賴」。