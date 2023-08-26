有些星座心胸寬大且有格局，就算被人得罪也不記仇。《搜狐網》近日分享3個最有格局的星座，他們懂得做人處事的道理，凡事以和為貴，就算被惹怒了，脾氣總是來得快也去得快，因此不容易被人厭惡。

▎牡羊座

牡羊座脾氣急躁，若被觸碰到底線會瞬間爆炸，不過發過火後，又會迅速調整好情緒，脾氣雖然較火爆，但心胸很寬大，表達出自己的想法後，就不太會與人計較，就算被傷害也是如此，是非常有格局的星座，處理生活上的細節不馬虎，懂得待人處事的道理。

▎獅子座

獅子座平時個性很霸道，給人心胸狹隘的印象，但他們只是有時比較自負，心胸其實很寬大，總是用熱情的態度與人相處，不管遇到誰都有說不完的話題，獅子座幾乎沒有心機，在職場上還會帶領同事，幫忙指引正確方向，希望大家可以一起往上爬，也因為格局遠大，在工作上總能做到領導階層。

▎金牛座

金牛座個性沉穩，平時話雖比較少，但心胸非常寬廣，被別人得罪時也總是笑笑的帶過，不太會對人發脾氣，主要就是不希望把氣氛搞僵，金牛座認為凡事以和為貴，對方或許有一天會成為自己的貴人，而且做事前都會事先規劃，雖然給人固執的印象，但這是因為他們很有原則，待人處事也是如此。