台北車站聯合防災中心2019年啟用，在台美國人方恩格律師（Ross Feingold）25日發文指出，該翻譯用得不精確，「聯合」一詞應該翻譯為「Joint」，用「Union」反而讓外國旅客想到工會，恐誤導旅客。台鐵今回應，該英文翻譯現已更正。

方恩格在臉書上發文指出，「台北車站智能化聯合防災中心」的標示，英文翻譯成「Taipei Station Union Emergency Operation Center」，但聯合應該翻為joint而不是union，英文母語者看union這個字會認爲是「工會」的意思。

他強調，在後疫情時代，中央、地方都在拚觀光，台北火車站也是國門，對英文錯誤該採取零容忍度態度，要不然達不到2030年雙語國家目標。

台鐵今回應，有關台北車站聯合防災中心的英文翻譯現已更正。據觀察，台鐵除將union改為joint，也將中文的「智能化」3字移除。