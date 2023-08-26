越南籍新住民擺出舞蹈隊型支持郭國文參選立委。（程炳璋攝）

立委郭國文（後排左九）與中、越、印、泰新住民合影高喊凍蒜。（程炳璋攝）

台南市立委第2選區現任民進黨籍立委郭國文面對無黨籍陳昆和挑戰，選情並無絕對優勢，郭結合副總統賴清德競選團隊，26日在善化區成立新住民後援會，民進黨中央黨部新住民事務部主任羅美玲到場力挺，有大陸籍新住民也表態支持。

立委第2選區堪稱台南市今年最激烈戰區，陳昆和以台南市議員基礎，加上國民黨傾力支援，選情步步進逼郭國文。26日晚上前進玉井區舉辦慈善音樂會，登台闡述對山區的政見。

郭陣營展現現任立委優勢，找來新住民成長促進會會長蘇虹鮮擔任賴清德與郭國文聯合辦公室的新住民後援會長。26日聚集中、越、印、泰等境外新住民近百人舉辦授旗誓師大會。

活動由各國新住民組團表演代表性民族舞蹈，現場提供東南亞美食。5名來自大陸的新住民支持賴清德與郭國文競選總統與立委。

來自廣東梅州的黃燕嫁來台灣13年，在永康區從事美容美髮工作，認為在台灣與大陸生活各有優勢，台灣有言論自由，大陸有支付寶，自己不關心政治，認為兩岸不該戰爭，因丈夫與郭國文是好友，選擇支持民進黨。

另外來自黑龍江哈爾濱的王思思嫁來台灣10年，在永康從事房仲業，同樣因為丈夫力挺郭國文，選擇「愛屋及烏」。

郭國文評估第2選區選情是台南市6個選區中最激烈的一區，沒有樂觀的本錢，台南市新住民有3萬6408人，全台有56萬人，都是積極爭取認同的選票。