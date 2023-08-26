彰化市公所找來青年藝術家打造磚頭打造1：1 CK124「福爾摩沙號」，上萬塊磚頭砌做而成，總重超過50公噸，26日縣長王惠美、市長林世賢一起開箱。（彰化市公所提供／吳建輝彰化傳真）

未來磚造火車頭將在彰化火車站後站扇形車庫停車場廣場與民眾見面。（彰化市公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化市公所找來青年藝術家打造磚頭1：1 CK124「福爾摩沙號」，由上萬塊磚頭砌做而成，總重超過50公噸，26日縣長王惠美、市長林世賢一起開箱，未來磚造火車頭將在彰化火車站後站扇形車庫停車場廣場與民眾見面。

「福爾摩沙號」磚造火車頭號稱全台最具鐵道特色的公共藝術作品，由青年藝術家周承恩操刀，以國寶級蒸汽火車CK124為原型，並由花壇鄉百年窯廠順達窯業第四代工藝師張澄淵施作，前後燒製1萬多塊的紅、黑磚頭，花了將近一年的時間才砌建而成。

王惠美表示，彰化市算是開發得早，因此後火車站停車空間嚴重不足，縣府爭取經費打造後站扇形車庫停車場、延平公園停車場等，在中央與地方的合作下，圓滿打造出來，才讓原本凌亂的後站變成多元的休閒空間，加上ck124磚塊火車，串連附近鐵道觀光，打造彰化新亮點。

彰化市長林世賢表示，號稱亞洲唯一會冒煙的磚造火車頭，這也是他逐步完成建構的鐵道觀光軸線亮點之一，從國定古蹟扇形車庫週邊，完成闢建連接跨火車站天橋與扇庫的「扇步道」、「扇羽機關車園區」，也同步計畫「活化台鐵舊宿舍群」的系列工程。

林世賢說，火車頭是1：1呈現，包括火車頭車牌、10個大小輪子、拉桿、煙囪到站長室等等都完整還原，像是製作一個輪子就需要300到500片磚組成，從磚胚開始刻一一編號放入窯裡燒，製作過程繁瑣程度難以細述。

公所補充，為慶祝扇形車庫停車場竣工與磚塊火車頭啟用，公所精心策劃彰化童樂會系列活動，26、27日第1波「蒸食燭光祭」，2天的下午4點到晚上9點，在跨站天橋、站後廣場、扇步道、扇羽機關車園區及機關車園區旁的小公園等處同步舉行，接下來還有第2波的「星空野餐趣」，將於9月在陽明公園大草坪擴大登場，屆時歡迎全國鄉親一起共襄盛舉。