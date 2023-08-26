民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時自摔倒地，卻指控是被記者推倒，還飆罵「你為什麼推我」。民進黨立委參選人、台北市議員王世堅嘆說，賴品妤「太年輕了、太生嫩了」，媒體跟公眾人物要互相尊重，但賴品妤是有不對的地方，就是說她「是不是脾氣太大了？」

王世堅25日在中視節目《庶民大頭家》中表示，賴品妤的問題就是，她太年輕了、太生嫩了，先前她也沒有這樣子應對的經驗，女生一般都會比較保護自己。記者有他們的職責，現在每一台的記者都很年輕，很有新聞採訪的衝勁、理想，有時候確實會讓被採訪人覺得咄咄逼人，但這就是民主社會，這其實是常態、是正面的。

但王世堅也認為，冤有頭債有主，大家質疑的是賴勁麟當雲豹能源的門神有不對的地方，就針對賴勁麟去採訪、去逼問，查他有何不法的資料。賴品妤在收受政治獻金的部分，她自己也公布了，可以從監察院公報去查。

王世堅說，媒體和公眾人物之間的採訪，應該彼此互相尊重，賴品妤也有她不對的地方，就是說「她是不是脾氣太大了？」是不是挑一個時間跟媒體面對面，來回答問題，從容應對；而媒體急著知道答案，有衝勁也是對的，但是太侵入性的採訪，對女性、尤其對剛參政不久的女性來講，可能會讓對方感到不舒服，雙方應該再來磨合。