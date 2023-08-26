2024總統大選，在野整合有譜？民眾黨參選人柯文哲拋出要和各黨領袖對話；國民黨主席朱立倫26日證實3人有暢通聯繫管道，正在積極推動當中；鴻海創辦人郭台銘則喊話，在等柯文哲的電話。前立委郭正亮指出，侯、柯、郭3個人是不是可以先講一句話，「我不一定要當正的」，不然要怎麼談。

郭正亮今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，郭台銘這個因素，會拖蠻久的，而柯、侯、郭的見面如果都是禮尚往來，都沒有進展，選民也會愈來愈煩。事實上真正的關鍵是，3個人是不是可以先講一句話，「我不一定要當正的」，不然怎麼談。

郭正亮接著指出，因為我們台灣並不是兩輪投票。如果我們的制度是兩輪投票，我們根本不用擔心。但是我們只有一輪投票，因此，大家是不是要設定一個時間點，逼他們整合為一組，像德國聯合內閣，也是選完才知道彼此的席次，這是一翻兩瞪眼，才知道3個黨湊一湊，可以組成政府。但我們的總統大選卻不是如此，那就要憑民調。

郭正亮點出，如今侯友宜、柯文哲開大門說要見面，但彼此知道，根本沒有人願意當副的，這樣要怎麼談？談了半天，了不起只有政見交集之類，比如選戰不要互相攻擊、優先要做哪些政策。他認為，這都做得到，可是最根本的還是要整合出一組人，不然3個人去登記總統大選，棄保也棄不乾淨。